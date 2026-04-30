元阪神のエースでオリックスや大リーグ・ヤンキースでもプレーした井川慶氏が２４日放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。阪神時題の後輩からの歯に衣（きぬ）着せぬ“本音”に思わず絶句した。井川氏は１９９７年にドラフト２位で阪神に入団。２００３年には２０勝をマークし、ＭＶＰをはじめ、沢村賞、最多勝、最優秀防御率などのタイトルを総なめ。阪神１８年ぶりの優勝の原動力に。５年連続２