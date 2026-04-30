格闘家・平本蓮（27）が30日までに自身のSNSを更新。元パウンド・フォー・パウンド（PFP）1位の伝説ボクサーとの2ショットを投稿した。自身のX（旧ツイッター）で「神と合流」と題してつづり始めた。「色々と学ばせていただきます」と史上初3階級で4団体王座統一を果たしてPFP1位にも輝いた元プロボクサーであるテレンス・クロフォード（米国）との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムストーリーズにも同じ写真を公