【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２９日、ＳＮＳへの投稿で、ドイツに駐留する米軍部隊を削減する可能性について検討していると明らかにした。メルツ独首相は米国の対イラン軍事作戦に批判的な発言を繰り返しており、いら立ちを募らせているとみられる。トランプ氏は、検討結果について「近く決定する」との見通しを示した。具体的な時期や規模には言及しなかった。トランプ氏は２８日のＳＮＳへの投稿でも、「