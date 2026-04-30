レギュラーガソリンの全国平均価格が発表されました。3週連続で値上がりし、1リットルあたり169.7円でした。【映像】ガソリン全国平均価格 3週連続値上がり資源エネルギー庁によりますと、きょう発表された27日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週より0.2円高い、1リットルあたり169.7円でした。政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため、石油元売り会社に補助金を支給しています。5月1日から13日までは、