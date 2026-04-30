歌手で女優の知念里奈（44）が、29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。沖縄出身者が集まる「具志堅会」の存在を語った。番組のテーマは「北海道VS沖縄旅行に行きたいのはどっち！？大激論SP」で、平成ノブシコブシ吉村崇が企画した「北海道会」が自然消滅したことを受け、知念が「具志堅会」の存在を語った。くりぃむしちゅー上田晋也から「沖縄の人たちは結構集まったりするの？」と聞かれ、