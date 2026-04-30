元SKE48で、現在イラストレーターとしても活動する古川愛李（36）が独立することが30日、明らかになった。所属事務所「Mousa」が発表した。発表で同社は「この度、弊社所属タレント『古川愛李』ですが、2026年4月30日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約が満了することとなりました」と発表した。「古川愛李は、同日をもってMousaを離れ、今後は独立して活動を継続いたします。これまで応援してくださったファンの皆様、並