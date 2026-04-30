香取慎吾が出演するサプリメント「ドリエル ユアリズム」シリーズの新TVCMが5月より放映を開始する。その発表会見が4月28日に都内で開かれ、香取がゲストとして登壇した。 （関連：【画像】香取慎吾、慎吾ママの「おっはー！」を披露） 2024年の3月からドリエルのCMに出演している香取。新TVCMでは、「ユアリズム新発売」をタイトルに、ドリエルのサプリ「ユアリズム」を取り入れる生活シーンを通じて、良