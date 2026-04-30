アトレティコ・マドリードの元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンが、アーセナル戦後にチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出への思いを口にした。30日、スペイン紙『MARCA』がコメントを伝えている。アトレティコ・マドリードは30日、本拠地『エスタディオ・メトロポリターノ』でアーセナルとのCL準決勝・ファーストレグを戦った。試合は44分にアーセナルにPKを与えて失点したものの、56分に今度はPKを獲得。フリアン・