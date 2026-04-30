始球式で捕手役を務めたモデルの青野楓に注目が集まった(C)産経新聞社京セラドームで4月29日に行われたオリックスーソフトバンク戦の始球式で捕手役を務めたモデルの女性に注目が集まった。モデルの正体は青野楓で、フジテレビ系「めざましテレビ」のイマドキガールとして出演した経験があり、「FUJITA KINZOKU DAY」として開催されたこの一戦では、背中がパックリ開いたトップス姿で登場。阪神、オリックスでプレーした能見篤