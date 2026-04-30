米記者が9回の大谷の走塁を指摘した(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月29日、本拠地で行われたマーリンズ戦に2−3で敗れた。1点ビハインドの9回は一死満塁と逆転サヨナラのチャンスをつくったが、フレディ・フリーマンが二ゴロ併殺打に倒れて試合終了。その際に、一塁走者にいた大谷翔平の走塁が疑問視された。【動画】9回逆転サヨナラの好機がつぶれる…米記者が指摘した大谷翔平の走塁をチェック申告敬遠で出塁した大