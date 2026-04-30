井上と中谷がついに決戦の時を迎える(C)Getty Imagesいよいよ決戦後のゴングが間近に迫っている。5月2日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とWBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）のマッチアップだ。【動画】響く打撃音中谷潤人とエルナンデスが見せた壮絶な乱打戦をチェック互いに32戦無敗。どちらも敵なしの強さを維持しながら複数級階級を制覇し、「最強の王者」と「最