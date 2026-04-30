NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操のお姉さんとして子どもたちに寄り添い続けた秋元杏月が、4月30日までに自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーを訪れたショットを公開した。【写真】“貴重”…杏月お姉さんの“ディズニーシー”コーデ投稿で「少し前にディズニーシーへ」と書き出し、「25周年のお祝いで色々なところが装飾されていて、歩くたびにわくわくときめきました」とコメント。「