4月28日からNHKでスタートする連続ドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』で、主演を務める中島健人。テレビ以外でも全国ツアー中と多方面で活躍しているが、後輩たちに、ためになる言葉を送っていた。【写真】中島健人とバチカン旅行の“カノジョ”が披露した艶全開の水着姿「4月1日に明治学院大学の社会学部社会学科の新入生歓迎会が行われたのですが、そこで中島さんによる15分間のビデオメッセージが流れました