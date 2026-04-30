牧野フライス製作所のロゴマークアジア系投資ファンドのMBKパートナーズは30日、工作機械大手の牧野フライス製作所の買収を断念したと発表した。株式公開買い付け（TOB）による買収を計画していたが、政府が安全保障上の懸念から22日付で買収中止を勧告したことに対応した。政府は、牧野フライスの工作機械が日本の防衛装備品の製造にも使われており、安全保障上の重要技術や機密情報が海外に流出する可能性を懸念していた。MB