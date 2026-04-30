上下グレーのスウェット姿でマスクをつけ、フードを深くかぶった男。きょう、警視庁が殺人未遂の疑いで指名手配した高林輝行容疑者（44）が現場から立ち去った直後、福生市内ではない場所で捉えられた映像です。きのう午前7時過ぎ、福生市加美平で男子高校生（17）に対し、殺意をもって金づちのようなもので顔面を複数回、殴打した疑いがもたれています。事件のきっかけは「騒音トラブル」でした。目撃者「若い子たちがたむろして