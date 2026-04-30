日本野球機構(NPB)は30日の公示を発表。中日はマラー投手を1軍登録し、櫻井頼之介投手を登録抹消しました。マラー投手は2メートル超の長身左腕。今季は15日の広島戦に先発し、6回途中3失点で黒星を喫していました。それ以降ファームで調整し、24日に巨人2軍戦に先発。6回途中1失点と好投。この日行われるDeNA戦に今季2度目の先発マウンドにあがる予定です。一方、登録抹消となったドラフト2位ルーキー櫻井投手は、今季4試合の先発