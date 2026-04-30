平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。「北海道会」の存在について語った。番組のテーマは「北海道VS沖縄旅行に行きたいのはどっち！？大激論SP」で、北海道出身の吉村はMCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）の隣から見届けた。菊地亜美（35）は「人とのつながりは、沖縄の方があるかもって思うよね」と語り、芹那（40）も「私たちも、その沖縄の方たちが番