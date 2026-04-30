がんは運である?自分事として向き合うための手控え帖 この記事の画像を見る日本人の2人に1人がなると言われる病気・がん。しかし「自分ががんになったら」と考えたことがある人は少ないのではないでしょうか？自分が病気になる想像は縁起も悪い気がして、なかなかしないものだと思います。しかし先日、がんの告知を受けた知人の話を聞いて、告知後は治療法など、すぐに考えることがたくさんあるのだと知りました。実は私も