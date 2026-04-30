人から褒められたとき、どう返答したら好印象になるか。「人に好かれる言いかえ」をレクチャーする講師・司会者のつみきち氏は「つい謙遜する人は多いが、それは相手に『あなたの目は節穴ですよ』と言っているようなもの。ぜひ好感度を高める切り返しを身に付けてほしい」という――。※本稿は、つみきち『知らない間に嫌われる言葉、話すたびに好かれる言葉』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／it