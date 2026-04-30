女優チェ・ジウが娘との、かけがえのない日常を公開した。チェ・ジウは4月28日、自身のインスタグラムを更新。【写真】チェ・ジウ、娘と2ショットコメントを添えることなく、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、チェ・ジウの飾らない日常の姿が収められていた。彼女は漢江（ハンガン）方面に沈む夕日を眺めている。ラフな格好に帽子を被り、ノーメイクの素顔を見せたチェ・ジウは、明るい笑みを浮かべながら日常のひととき