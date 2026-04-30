アルバムを買う。配信を聴く。ワールドツアーに行く。グッズを買う。K-POPファンにとっては日々の“推し活”でも、統計で見れば、それは韓国コンテンツ産業を押し上げる力になっている。【衝撃】「ここは韓国か？」東方神起にTWICE…日本で40万人が熱狂韓国コンテンツ振興院が4月30日に発表した「2025年4分期および年間コンテンツ産業動向分析報告書」によると、2025年の韓国コンテンツ産業の年間売上は161兆4839億ウォン（約17兆4