物価高で外食ランチが1000円を超えることが珍しくない中、テイクアウト海鮮丼チェーン「丼丸」は500〜700円の価格帯を維持し、売上を伸ばしている。2026年の都内店舗では売上が前年同月比で最大約1.3倍に伸長した。『ホットペッパーグルメ外食総研』(リクルート)が2026年4月10日に発表した調査(※1) によると、働く人の平日ランチの平均予算は496円、外食の場合は1338円と、いずれも過去最高額となった。こうした環境下で「丼丸」