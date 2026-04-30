◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神西勇輝投手▽ＤｅＮＡ篠木健太郎投手▽巨人ウィットリー投手▽中日マラー投手▽広島玉村昇悟投手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ島田舜也投手▽中日桜井頼之介投手▽広島中村奨成外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽西武石井一成内野手【出場選手登録抹消】▽日本ハム西川遥輝外野手▽楽天ワォーターズ内野手▽西武仲