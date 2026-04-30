巨人の門脇誠内野手（２５）が３０日、広島戦（東京ドーム）の試合前練習で外野練習を行った。まずは右翼で外野守備兼走塁コーチのノックを受けた。その後は中堅へ移り、フリー打撃の打球を追った。フェンス際の打球を好捕するなど軽快な動きを見せた。門脇は二塁、三塁、遊撃をハイレベルでこなす守備力が魅力の４年目内野手。プロ通算の出場３５３試合のうち外野での出場はなく、守備に就いた３２９試合は全て内野で出場し