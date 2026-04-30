4月28日に高知市春野町で起きた住宅火災で、現場で発見された遺体が、この家に住む60歳の男性だと判明しました。警察によりますと4月28日午前6時前、高知市春野町弘岡中で木造平屋建ての住宅を半焼する火事がありました。この火事で、現場から性別・年齢が分からない遺体が発見されましたが、警察が身元の確認を進めたところ、遺体は、この家に住んでいて火事の後、連絡が取れなくなっていた石田秋夫さん(60歳)だと分かりました。