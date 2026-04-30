２５日、漁師らと共に網を整える警察官。（撫遠＝新華社配信／高峰）【新華社ハルビン4月30日】中国黒竜江省ジャムス市撫遠（ふえん）市で25日、漁が解禁され、同市烏蘇鎮の通江口河岸でジャムス辺境管理支隊の派出所に所属する警察官が漁船の安全検査を行った。一帯はロシアとの国境を流れる河川の中核操業区域で、最盛期には省内の国境河川で操業する漁船の1割を占める約300隻が集結するため、安全確保と国境管理の重要性が