タレントの東原亜希（43）が30日、自身のインスタグラムを更新。実はピラティスをしていることを明かした。「想像以上にキツかったピラティス。継続してだいぶ経過したのでそろそろやってると言ってもいいかな、と思いまして、笑」とつづり、ピラティスをやっていることを告白した。「もはや流行りとかではなくて、本当に素晴らしいね」と東原。「苦手だった場所と向き合う心のトレーニングでもあります始めて良かったこと