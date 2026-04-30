顔や手足など体の先端部分が肥大する国指定の難病「下垂体性成長ホルモン分泌亢進症（先端巨大症）」について、人工知能（AI）を使い、手の画像を基に診断できる手法を開発したと、神戸大などのチームが30日までに米専門誌に発表した。指紋が写らないようにした握り拳や手の甲の写真で判別が可能で、プライバシーに配慮しながら、簡単に判定ができるという。チームによると、先端巨大症は症状が多岐にわたり、診断までに10年以