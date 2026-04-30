クマが「緊急銃猟」で駆除された現場＝30日午後、富山市29日午後7時40分ごろ、富山市のJR富山駅から北に約6キロの住宅や工場が立ち並ぶ地域で、犬の散歩をしていた40代女性がクマに襲われ、顔や首を引っかかれてけがをした。市によると、女性は病院に搬送され、命に別条はないという。警察や猟友会などがクマを捜索。30日午後0時55分ごろ、現場から約250メートル離れた場所で1頭を見つけ、自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃