雨水で分解「これでいける」滋賀県長浜市の老舗花火メーカー「柿木（かきのき）花火工業」が、水に溶ける花火玉の玉皮を龍谷大などと共同開発した。花火玉の燃えかすが原因でトラブルとなるケースが全国で散見される中、今回の開発が課題解決の一助となることが期待されている。（清家俊生）同社のルーツは、鉄砲の町として栄え、花火製造が盛んだった長浜市国友地区。各地の花火大会のほか、昨年は大阪・関西万博のフィナーレ