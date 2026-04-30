お笑いコンビ「ナイツ」が30日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、ゴールデンウイーク初日の行動を報告した。29日の昭和の日から、最大12連休のゴールデンウイークがスタート。多くの人が旅行や行楽に繰り出した。土屋伸之（47）が「昼間は家族と一緒で、博物館とか行って」と明かすと、塙宣之（48）は「え？昨日、博物館に行ったの？」と驚き。「国立科学博物館？『超危険生物展』？