「人生一回やし1回乗ってみたいなと」手に入れた高級外車とは「カジサック」としても活動するお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんが、2026年4月12日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、新車を購入したことを報告しました。幼少期からスーパーカーに憧れがあり、2020年10月に購入したレクサス「LC500」を筆頭にこれまで車高の低いクルマを愛車にしていた梶原さん。【画像】めちゃカッコいい！ メルセデス「Gクラス」を画