人気インテリア雑貨店「Francfranc（フランフラン）」が30日、公式サイトを更新。同社をかたる第三者からPR案件に関する不審な連絡が送信されていることが発覚したとして、注意喚起した。フランフランの公式サイトを通じ「このたび、Instagram等のSNS上において、当社名をかたる第三者から、PR案件に関する不審な連絡が届いているとのご報告を複数いただいております」と報告。具体的な内容について「高額な報酬を提示したう