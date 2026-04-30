「連休が狙われた」ということなのでしょうか…琵琶湖畔で、連続して空き巣被害が発生しました。 【写真を見る】【連続空き巣】GW直前に…滋賀・彦根市で5軒が被害高級外車など被害総額は約1400万円相当玄関こじ開け、窓ガラス破壊など類似の手口で同一犯の可能性も半径300ｍの範囲に集中 （MBS前田春香アナウンサー）「おととい＝28日、滋賀県彦根市の住宅5軒で空き巣被害が相次ぎました。そのうち4軒がこのあた