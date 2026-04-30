30日午後、名古屋市緑区で高架の道路から下を走る国道にトラックが落下しました。警察と消防によりますと、午後2時前、緑区大高台の国道23号線で「トラックが上から落ちてきた」と110番通報がありました。トラックは国道23号線の上を走る名古屋高速と知多半島道路を結ぶ道路から落ちたとみられ、運転手とみられる50代の男性が背中などをケガをして搬送されましたが命に別条はないということです。トラックは名古屋高速から知多半島