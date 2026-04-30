女優・真木よう子（43）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「雨が降ると天パが暴れる」と書き出した真木。ふわふわになったヘアスタイルを披露した。「ヘアメイクさんにご相談にいく」とコメント。ファンからは「表情がとても可愛らしい」「天パも真木ちゃんの素敵な個性」「お可愛いですよ」「天パでも美しい」「絶妙な表情ですね」などのコメントが寄せられた。