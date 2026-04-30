物価の高騰を受け崎陽軒が弁当の内容を変更します。崎陽軒は6月1日から、弁当「横濱チャーハン」の内容を一部変更すると発表しました。世界的な需要増と、円安でタイ産の鶏肉など原材料の価格が上昇していることから、おかずの鶏のチリソースの鶏を小海老にするほか、チャーハンの具材に入っていた海老をなくします。中東情勢の影響で、プラスチックスプーンや弁当の容器の価格が上がっていることもコスト増に追い打ちをかけていま