NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。阪神は西勇輝投手を1軍登録しました。今季18年目の35歳右腕は、今季初昇格。この日のヤクルト戦に先発予定です。昨季は1試合の登板にとどまっていました。今季はここまでファームで4試合に登板し、2勝2敗、防御率2.84の成績となっています。