今週のガソリン価格も補助金効果で全国平均は170円をやや下回っています。資源エネルギー庁が発表した今週27日時点のレギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は、1リットルあたり169円70銭と前の週に比べ20銭値上がりしました。値上がりは3週連続です。また、政府が支給する補助金は30日から1リットルあたり39円70銭となり、前の週より8円80銭増えます。石油情報センターは今後について、政府が実施する補助金の効果で170円前後の