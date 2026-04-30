NPB(日本野球機構)は30日、公示を発表。西武は石井一成選手を登録し、仲田慶介選手を抹消しました。昨季オフのFAで日本ハムから西武に移籍した、10年目内野手の石井選手。今季は開幕一軍を勝ち取るも、なかなか状態があがらず、5日に抹消となりました。その後はファームで再調整となる中、5試合連続安打など10試合で打率.333をマーク。再昇格を勝ち取りました。一方、抹消となった仲田選手は、開幕を一軍で迎えるもなかなか出場機