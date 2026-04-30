米人気ロックバンド・エアロスミスのボーカリスト、スティーヴン・タイラーに対して２０２２年に起こされた性的暴行訴訟の大部分が、ロサンゼルスの裁判所で棄却された。米誌ピープルが２９日、報じた。２８日に裁判所に提出された文書によると、裁判官は、原告のジュリア・ミスリーさんがタイラーに対して起こした訴訟について、１９７０年代に彼女が十代だった時期にタイラーと性的関係を持ったとされる様々な主張を含め、１