奈良市議のへずまりゅう氏は３０日、西日本シティ銀行（福岡市）の顧客情報流出騒動で、苦言を呈した。西日本シティ銀行はこの日、「この度、当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が、拡散された事案が判明いたしました（中略）現時点で、執務室内の動画や画像には、７名のお客さまの個人情報（氏名のみ）が記載されたホワイトボードが映っておりました。対象の方には、個別にお詫びとご説