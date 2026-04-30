【モデルプレス＝2026/04/30】歌手の伊藤蘭が4月29日、自身のInstagramを更新。華やかなステージ衣装姿を披露し、注目を集めている。【写真】71歳元キャンディーズ「ずっと美しい」ミニスカ×網タイツ衣装姿◆伊藤蘭、ミニスカ×網タイツで軽やかな装い伊藤は「大阪楽しかった 皆さん おおきにー」とつづり、同日に大阪で開催された自身のコンサートツアー「〜Dance on！ Love on！」のオフショットを投稿。引き締まった脚がのぞく