【モデルプレス＝2026/04/30】俳優の秋野暢子が4月30日、自身のInstagramを更新。朝ご飯を公開し、注目を集めている。【写真】69歳ベテラン女優「理想的」こんがりトースト・ヨーグルト＆フルーツ…しっかり朝食披露◆秋野暢子、バランスの良い朝ご飯を公開秋野は朝の挨拶とともに「今日で4月がおしまい、あっという間ですね。雨で肌寒い様です…何か ずーと変な気候が続きますね」とつづり、朝ご飯の写真を投稿。こんがりと焼き上