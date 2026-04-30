【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの優木まおみが4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】マレーシア移住の46歳美女タレント「ご飯との相性抜群」上手くできたマグロとアボカドのポキ◆優木まおみ「上手くできた」手料理披露優木は「マグロとアボカドのポキ」と添え、手作りした料理の写真を投稿。一口大のマグロと鮮やかな緑が際立つアボカドにタレがしっかりと染み込んだ食欲をそそる1品を