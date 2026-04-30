メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市緑区の名古屋高速大高インター付近で30日、トラックが下を走る国道に落下する事故がありました。 警察によりますと、30日午後1時40分ごろ、名古屋市緑区大高町の名古屋高速大高インター付近で「上からトラックが落ちてきた」と、目撃した人から110番通報がありました。 トラックは名古屋高速から国道23号へ降りる連絡道路からガードレールやフェンスを