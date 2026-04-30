ドル円は2024年7月以来のドル高円安圏まで上昇＝東京為替概況 30日の東京市場ではドル高円安が進み、2024年7月以来の高値を付けた。米国による対イラン攻撃再開が警戒された。トランプ大統領が再開を真剣に検討していると報じられているほか、長距離極超音速兵器「ダークイーグル」の中東派遣を検討との報道が「有事のドル買い」につながった。 直近の上値を抑えていた160.00円を昨日海外市場で超