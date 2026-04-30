大相撲の十両・湘南乃海（高田川）が３０日、東京・江東区の部屋で行われた朝稽古で、出稽古に来た幕内・玉鷲（片男波）を相手に計１４番相撲を取った。右を差して力強く寄り切る相撲が光った。先場所は８勝７敗で、４場所ぶりに勝ち越し。それでも「自信につながるような相撲があまりなかった。右を取ってから、上手を取りたいが、やっぱり相手は取らせてくれない。そこではたいたりをしてしまうので、しっかり自分の力で勝て