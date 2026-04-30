◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、プロ２年目で初優勝を狙う都玲華（大東建託）は４バーディー、１ボギーで３アンダーの６９で回り、好発進した。イーブンで迎えた後半に３つ伸ばした。４番、５番の２連続に続き、７番もバーディーを奪った。８番は３メートルの下りスライスを決めてパーセーブ。「パットも相変わらず