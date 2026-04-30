LINE Digital Frontierは30日、韓国のREDICE STUDIO、KADOKAWAと共同で、webtoon制作スタジオ「STUDIO WHITE」を設立したと発表した。各社の強みを結集し、グローバル市場に向けたオリジナルIPの創出と展開を加速させる狙い。【画像】ハマる人続出…マンガの人気キャラと会話できるLINEマンガ「キャラチャット」とは？第1弾作品として、日本ファンタジーの金字塔『ロードス島戦記』（著：水野良）のスピンオフwebtoonを制作。2